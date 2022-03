Microsoft for Start-ups und Ansarada schließen sich zusammen, um es Start-ups zu erleichtern bzw. schneller zu ermöglichen, Kapital aufzunehmen und zu expandieren

Ansarada ist der erste externe Technologieanbieter, der eine derartige globale Partnerschaft mit Microsoft for Start-ups schmiedet

Die Lösungssuite von Ansarada wird für jeden Teilnehmer am globalen Programm von Microsoft for Start-ups erhältlich sein

Microsoft for Start-ups und Ansarada (ASX:AND) kündigen eine neue globale Partnerschaft an, um es Start-ups zu erleichtern und schneller zu ermöglichen, Kapital aufzunehmen und zu expandieren. Ansarada ist der erste externe Technologieanbieter, der eine derartige globale Partnerschaft mit dem Microsoft for Start-ups Programm schmiedet, und wird im Mittelpunkt des Angebots für die Teilnehmer stehen.

Microsoft for Start-ups trägt mit freiem Zugang zu Technologie, Coaching und Unterstützung dazu bei, traditionelle Barrieren der Unternehmensgründung abzubauen. Das Ziel des Programms ist die Erstellung und Aufrechterhaltung eines gesunden Ökosystems, in dem Partner und Kunden erfolgreich kooperieren und Wachstum erzielen können. Start-ups spielen eine ausschlaggebende Rolle in einem florierenden Ökosystem durch ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ganze Märkte vorantreiben zu können.

Die mit KI betriebene Information Governance Platform von Ansarada ist Teil der Vorteile, welche den Gründern geboten werden. Diese wird sie darüber hinaus in die Lage versetzen, fundiertere Entscheidungen über ihre Fundraising-Strategie zu treffen und ihre Geschäfte zu erweitern.

Kirk Safford, Director von Microsoft for Start-ups, erklärt: "Wir bilden Partnerschaften mit innovativen Unternehmen wie Ansarada, um Gründer zu unterstützen und gemeinsam mehr zu erreichen. Im Rahmen des Microsoft for Start-ups Founders Hub können Start-ups nun Zugang zu der mit Künstlicher Intelligenz betriebenen Plattform von Ansarada erhalten, die entwickelt wurde, um den Prozess der Kapitalaufnahme zu vereinfachen."

Stuart Clout, Mitbegründer von Ansarada, erklärt: "Ambitionierte Start-ups und kleine Unternehmen bilden das Herz jeder Wirtschaft. Dennoch haben bestehende Hemmnisse bei der Finanzierung und mangelhafte individuelle Unterstützung Unternehmen oft im Regen stehen lassen. Unsere einzigartige und moderne Technologie wird Firmengründer unterstützen, die richtigen Entscheidungen im Hinblick auf ihre Finanzierungsstrategien zu treffen."

"Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Microsoft for Start-ups, um neuen und interessanten Unternehmen zum Erfolg zu verhelfen. Wir freuen uns nun darauf, sie auf ihrem weiteren Wachstumspfad dauerhaft unterstützen zu können."

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.ansarada.com/microsoft-for-startups

HINWEISE AN REDAKTEURE

Über Ansarada

Ansarada ist eine SaaS-Plattform mit Produkten, die von den weltweit besten Unternehmen, Beratern und Regierungen genutzt werden, um ihre wichtigsten Informationen und Prozesse im Rahmen von Deals and Transaction Management, Board Management und Compliance and Tenders zu verwalten. Ansarada versetzt Organisationen rund um den Globus in die Lage, mit reduziertem Risiko und gesteigerter Fähigkeit effizienter geführt zu werden, um schnelle fundierte Entscheidungen treffen zu können. Ansarada ist ein zielgerichtetes Unternehmen mit einer Mission, Organisationen zu unterstützen, zuversichtlich bei jeder wichtigen Entscheidung im Laufe ihres Lebenszyklus zu sein, um ihr Potenzial vollständig verwirklichen zu können.

https://www.ansarada.com/

Über Microsoft for Startups

Microsoft for Startups Founders Hub wurde entwickelt, um alle Gründer von der Idee bis zum Ende zu unterstützen und führt nun Technologie, Beratung und Unterstützung junger Unternehmen zusammen, um ihre nächsten Meilensteine zu erreichen.

Microsoft for Startups Founders Hub trifft Gründer an ihrem aktuellen Ort und bietet branchenführende Entwicklertools und eine Fülle an Cloud-Angeboten für jede Funktion, sodass Startups Kosten reduzieren und ihre Entwicklungen mit einem Partner beschleunigen können, dem sie vertrauen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220317005465/de/

Contacts:

Angelina Hayes/ Louis Hogan

Cognito Media

Ansarada@cognitomedia.com