Warren Buffetts Interesse an Occidental Petroleum (WKN: 851921) ist wirklich bemerkenswert. Es scheint das eine Etwas zu sein, was das Orakel von Omaha in der aktuellen Marktlage interessiert. Günstige Bewertungen mit einem soliden, freien Cashflow aufgrund der hohen Ölpreise sind eine typische Wette für den Starinvestor. Wenn auch mit einem gewissen zyklischen Risiko. Allerdings gehen die Spekulationen weiter. Warren Buffett könnte Occidental Petroleum kaufen, heißt es in der medialen Diskussion. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...