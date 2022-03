Das Berufungsgericht in Den Haag hat nach Angaben des koreanischen Photovoltaik-Herstellers die grenzüberschreitende Unterlassungsverfügung gegen den chinesischen Konkurrenten noch erweitert. Sie gilt Hanwha Q-Cells zufolge nun in elf Ländern, in denen Longi die vom Patentverfahren betroffen Solarmodule nicht verkaufen darf.Hanwha Q-Cells hat nach eigenen Angaben einen Erfolg vor dem niederländischen Berufungsgericht in Den Haag erzielt. Dieses habe die zuvor vom Bezirksgericht Rotterdam verhängte grenzüberschreitende Unterlassungsverfügung gegen Longi Netherlands Trading B.V. (NL) bestätigt und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...