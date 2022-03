Swisscom, über UBS Growth Advisory vermittelte Privatinvestoren und ONE CREATION investierten in den zweiten Abschluss der Kapitalerhöhung von Daphne Technology.Saint-Sulpice - Daphne Technology, ein Klima-Tech-Startup, das sich auf die Lösung des Treibhausgasproblems konzentriert, hat weitere 4 Millionen Franken von Swisscom, privaten Investoren, die durch UBS Growth Advisory vermittelt wurden, und ONE CREATION erhalten, um das Unternehmen zu vergrössern. Daphne Technology gewann 2018 den Venture Kick, war 2020 ein Venture Leader China und gehörte von...

