FRANKFURT (BaFin) -



Ausweislich seines Internetauftritts unter thesimplemoney.de bietet Herr Schimpl, Memmingen, dem Anlegerpublikum an, ihm überlassenes Geld innerhalb von neun Tagen zu verdoppeln. Die Anleger sollen hierzu einen beliebigen Betrag zwischen zehn und 100.000 Euro auf ein in Litauen geführtes Konto des Herrn Schimpl überweisen. Die unbedingte Rückzahlung des verdoppelten Anlagebetrags an die Geldgeber wird versprochen.

