Der Krieg in der Ukraine hat nicht nur viele Politiker im Westen kalt erwischt. Auch die hiesigen Banken gerieten ordentlich ins Wanken und entpuppten sich zumindest an den Börsen mit als die größten Verlierer des sinnlosen Feldzugs eines Wladimir Putin, dessen Geisteszustand immer häufiger öffentlich angezweifelt wird.Die Commerzbank (DE000CBK1001) blickte durch die neue Ausgangslage auf Engagements in Russland in Höhe von 1,9 Milliarden Euro, die schlagartig zu einem unberechenbaren Risiko mutierten. Letzteres ist auch jetzt noch vorhanden, immerhin ...

