Nach Darstellung des Analysten Dr. Karsten von Blumenthal von First Berlin Equity Research dürfte der Windpark-Projektierer PNE AG im vierten Quartal 2021 und im ersten Quartal 2022 einen außerordentlichen Gewinn aus dem Stromverkauf erzielen. Dafür spreche eine Reihe von Argumenten. So sei der Strompreis an der Strombörse deutlich höher als die Einspeisetarife des Windparkportfolios. Zudem habe sich das Portfolio von PNE in den vergangenen 12 Monaten deutlich vergrößert. Außerdem seien die Windverhältnisse im ersten Quartal 2022 besser als im Vorjahreszeitraum gewesen. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel auf 10,00 Euro (zuvor: 8,80 Euro) und bestätigt das Rating "Add".



