Am Aktienmarkt ist die Stimmung für den Euro Stoxx 50 derzeit etwas getrübt. Der Index verliert 51 Punkte. Die Anleger an den europäischen Börsen sind gegenwärtig nicht in Kauflaune. Der Euro Stoxx 50 kam zwischenzeitlich auf einen Kursverlust von 1,21 Prozent verglichen mit dem Schlusskurs vom vorigen Handelstag.

