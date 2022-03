LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin persönlich für Kriegsverbrechen in der Ukraine verantwortlich gemacht. Verteidigungs-Staatssekretär James Heappey sagte am Freitag dem Sender Sky News: "Die Strafbarkeit für Kriegsverbrechen liegt eindeutig beim Anführer der russischen Regierung - dem Mann, der sich überhaupt dazu entschieden hat, all dies zu tun." Beweise deuteten auf schwere Straftaten hin. Als Beispiel nannte der konservative Politiker den Angriff auf das Theater der Hafenstadt Mariupol, wo Hunderte Zivilisten Schutz gesucht hatten.

"Die Russen setzen wahllos Artillerie und Raketen ein, um eine Stadt zu zerstören, die sie militärisch nicht einnehmen konnten", sagte der Staatssekretär. "Das ist eine barbarische Taktik." Heappey kündigte an, auch Militärs strafrechtlich zu verfolgen. "Nicht nur Putin wird am Ende die Verantwortung für Kriegsverbrechen tragen." Niemand in der militärischen Befehlskette könne sich hinter der Linie verstecken, nur Befehlen zu folgen. "Das ist ein Schandfleck auf der russischen Nation."/bvi/DP/ngu