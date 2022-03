Berlin (ots) -Die internationale PR-Agentur BETTERTRUST ist seit Jahren auf stetigem Wachstumskurs. Diese Dynamik wurde jetzt von der Financial Times ausgezeichnet:BETTERTRUST gehört nun offiziell zu den "am schnellsten wachsenden Unternehmen 2022 in Europa", den FT1000. Für dieses renommierte Ranking wurden die Umsatzzahlen von 2017 mit 2020 verglichen (Wachstum um 483 Prozent). Damit erreicht die Agentur Platz 326 unter den 1.000 Unternehmen.Christopher A. Runge, Gründer und Geschäftsführer von BETTERTRUST, sagt zu der Auszeichnung: "Die Nominierung für dieses prestigeträchtige Ranking ist eine öffentliche Anerkennung unserer Leistungen für unsere Kunden. Sie ist ein Ausdruck dessen, dass sich die BETTERTRUST Philosophie im Markt bewährt hat. Wir danken zudem unseren Mitarbeitern für ihr tägliches Engagement - denn solch eine Auszeichnung ist immer nur als Team möglich."Allan Grap, ebenfalls Geschäftsführer von BETTERTRUST, ergänzt: "Besonders seit dem ersten Coronajahr 2020 mit seinen speziellen Herausforderungen in der Kommunikation haben wir unseren Kundenstamm massiv ausgebaut. Wir sind daher unendlich stolz, dass wir mit unserem Team diesen Ritterschlag bekommen haben und zu den wenigen Agenturen gehören, die im Ranking berücksichtigt wurden. Deshalb setzten wir unseren Kurs fort und gehen auch auf neue Märkte: Bereits seit Jahresbeginn konnten wir ein halbes Dutzend neuer Kunden begrüßen, darunter mehrere börsennotierte Gesellschaften."Die "FT1000 - Europe's Fastest Growing Companies 2022" sind online abrufbar unter: https://www.ft.com/ft1000-2022. Am 21. März 2022 veröffentlicht die Financial Times in Partnerschaft mit Statista die vollständige Rangliste in einem 16-seitigen Sonderbericht.Über BETTERTRUSTDie inhabergeführte Kommunikationsagentur BETTERTRUST ist die führende Full-Service-PR-Boutique für börsennotierte Unternehmen, Startups und den digitalen Mittelstand. Zum Leistungsportfolio der Agentur gehören die internationale Public Relations, Reputationsmanagement sowie Content- und Influencer-Marketing. Seit mehr als 9 Jahren verschafft die Agentur mit Sitz in Berlin, München und London innovativen Unternehmen Medienpräsenz, die mit Ihren Technologien die Megatrends des 21. Jahrhunderts aktiv gestalten.Pressekontakt:BETTERTRUST GmbHAllan GrapLuisenstraße 40, 10117 BerlinTel: 30 / 340 60 10 - 80a.grap@bettertrust.deOriginal-Content von: BETTERTRUST GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122719/5174452