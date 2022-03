Der norwegische Wasserstoffspezialist NEL musste heute um die Mittagszeit einen Einbruch verkraften. Denn nach einer relativ richtungslosen Eröffnung am Freitag fällt die Aktie mittags um fast vier Prozent. Aktuell müssen auf der Handelsplattform Tradegate nur noch 1,66 Euro für einen Anteilsschein hingelegt werden. Dabei ist die Perspektive für den Elektrolyseur-Produzenten für die kommenden Monate und Jahre herausragend.

Denn die Wasserstoffaktien sind seit dem Überfall Russlands auf die Ukraine gefragt wie schon lange nicht mehr. So lassen die explodierenden Preise für fossile Brennstoffe die Nachfrage für Erneuerbare Energien durch die Decke gehen. In der EU und insbesondere in Deutschland wird momentan wohl kaum ein Thema so heiß ...

