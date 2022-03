DJ Ifo-Präsident für Steuergutschriften statt höherer Pendlerpauschale

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Ifo-Präsident Clemens Fuest ist gegen einen Tankrabatt oder eine höhere Pendlerpauschale und fordert von der Bundesregierung in der aktuellen Ukraine-Krise stattdessen gezielte Hilfen für Verbraucher und Firmen. Für Unternehmen sollte es verzinste Kredite statt direkte Zuschüsse geben.

Ein Tankrabatt von 40 Cent pro Liter würde 20 Milliarden Euro kosten, sagte Fuest. Besser sei es, Preise wirken zu lassen und Einkommenshilfen in Form von Steuergutschriften oder höherem Kindergeld zu gewähren. Hier habe die Bundesregierung schon Vorschläge gemacht und wolle noch weitere Entlastungen in diese Richtung geben, wie Fuest in einer Diskussionsrunde der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) zu den "Auswirkungen und Politikimplikationen des Kriegs in der Ukraine" sagte.

Von den Firmen gebe es zudem zahlreiche Forderungen nach staatlicher Hilfe. "Ich glaube wirklich, die Politik muss dem Eindruck entgegentreten, dass jetzt auf Staatskosten die gesamte Wirtschaft von den Folgen dieser und anderer Widrigkeiten abgeschirmt wird, denn sonst wird der Staat einfach überfordert", warnte Fuest. Auch sollte man die gleichzeitige Situation nicht überdramatisieren, da die Gas- und Erdölpreise wieder etwas nachgeben. "Insofern sollte man jetzt auch nicht in Panik verfallen."

