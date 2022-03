Vonovia hat im Jahr 2021 über 300 Millionen Euro netto mehr als im Vorjahr verdient. Die Dividende will der Vorstand leicht erhöhen. Für 2022 wird ein Wachstum von mehr als 20 Prozent erwartet.

Insgesamt steigerte der Immobilien-Riese sein operatives Ergebnis von 1.34 auf 1.67 Milliarden Euro. Vor allem Modernisierungen und Neubauten sollen maßgeblich dazu beigetragen haben, die Mieteinnahmen zu steigern. "Vonovia hat die Erträge aus eigener Kraft gesteigert. Wir bewegen uns beim FFO (Funds from Operations) am oberen Rand unserer Prognose", sagt Vonovia-CEO Rolf Buch. Die Dividende soll um acht Cent auf 1,66 Euro je Aktie angehoben werden.

Mit der Übernahme von Deutsche Wohnen zählt Vonovia mittlerweile mehr als 565.000 Mietwohnungen zu seinem Portfolio. Im Jahr 2022 sollen rund 3.600 neue Wohnungen hinzukommen. Im Geschäftsjahr 2022 will Vonovia zwischen 2,1 und 2,5 Milliarden Euro für Modernisierungen und Neubauten in die Hand nehmen. "Wir erwarten für Umsatz, EBITDA und Group FFO ein Wachstum von mehr als 20 Prozent", sagte Rolf Buch. Unterm Strich peilt der DAX-Konzern Nettoerlöse von bis zu 2,1 Milliarden Euro an.

Die DZ Bank bezeichnete den Geschäftsbericht 2021 und die Aussichten als solide. "Wir bestätigen das Anlageurteil Kaufen und den zugrundeliegenden Fair Value von 61 Euro. Wir halten die Vonovia-Aktie auf dem aktuellen Kursniveau für ein fundamental sehr solides und defensives Investment mit attraktivem Chance-Risiko-Profil", so die Analysten.

Als solide bewertete auch die Privatbank Berenberg die Kennzahlen von Vonovia. Der Ausblick klingt laut Analyst Kai Klose positiv. Er belässt das Kursziel bei 69 Euro.

Das Wertpapier drehte heute nach einem anfänglichen Plus stark ins Minus und gehört zu den größten Verlierern im DAX.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: DE000A1ML7J1