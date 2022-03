Google kauft Raxium, einen Hersteller von Augmented-Reality-Displays. Nachdem es um die Google Glass still geworden war, könnte "Project Iris" einen Neustart markieren. Apple, Meta und Co sind da schon weiter. Google übernimmt den Augmented-Reality-Display-Hersteller Raxium für eine Milliarde US-Dollar. Das berichtet The Information unter Bezug auf interne Konzernkreise. Raxium hat sich auf Micro-LED spezialisiert, die in AR-Brillen zum Einsatz kommen sollen. Die Branche wertet die Akquisition als Zeichen, dass Google einen neuen Anlauf wagt, im VR/AR-Business weiterzukommen. Das passt zum ...

