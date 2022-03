Auch der Betriebsgewinn stieg deutlich an. Aufgrund aktienbasierter Vergütungen resultierte am Ende aber ein hoher Nettoverlust.Zürich - On Running hat 2021 massiv mehr umgesetzt. Auch im laufenden Jahr 2022 will der Laufschuh-Hersteller aus Zürich West kräftig wachsen. Ein Dividende ist vor diesem Hintergrund vorerst nicht vorgesehen. Konkret wies das Unternehmen für 2021 einen Umsatz von knapp 725 Millionen Franken aus. Das entspricht einem satten Plus von rund 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie On am Freitag...

