Paris (www.fondscheck.de) - Das äußerst große Interesse von Anlegern an börsengehandelten Fonds (ETFs) des Januars hat sich im Februar weiter verstärkt, so Amundi in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Weltweit flossen ETFs 80,4 Mrd. Euro zu. Das ist ein deutliches Plus gegenüber dem Vormonat (68,2 Mrd. Euro). ...

Den vollständigen Artikel lesen ...