18. März 2022, Vancouver (British Columbia). Alliance Mining Corp. (TSX-V: ALM) ("Alliance" oder das "Unternehmen") freut sich, die Ergebnisse seines Schürfgrabungs- und Probennahmeprogramms im Herbst 2021 in seinem Goldkonzessionsgebiet Red Rice Lake im Bissett / Rice Lake Belt im Südosten von Manitoba bekannt zu geben.

"Wir sind mit diesen ersten Ergebnissen der erweiterten Schürfrechtegruppe Red Rice überaus zufrieden", sagte Chris Anderson, President von Alliance. "Und wir werden in naher Zukunft weitere Pressemitteilungen hinsichtlich der Explorationen beim Erzgang Fox veröffentlichen."

Das Probennahmeprogramm wurde konzipiert, um die Explorationshöffigkeit und Prioritäten für unterschiedliche Erzgänge und Zielzonen im kürzlich erweiterten Konzessionsgebiet Red Rice Lake zu ermitteln. Die erprobten Ziele umfassten die Erzgangsysteme Fox, Wolf, Yankee Girl North, Gilbert, Clappalou, Elbow und CUPP.

Die Höhepunkte dieses Programms beinhalteten 44,2 g/t im Erzgang Gilbert, 16,8 g/t im Erzgang Wolf und 9,84 g/t im Erzgang Fox. Bedeutsame Goldanalyseergebnisse sind in Tab. 1 angegeben.

Tab. 1: Schürfproben von Red Rice Lake, Herbst 2021 Probennr. Erzgang Au (g/t) RR-21-8 Gilbert 44,2 RR-21-14 Fox 6,69 RR-21-15 Fox 9,84 RR-21-16 Fox 9,36 RR-21-21 Wolf 16,8

Es ist keine Überraschung, dass die beständigsten Ergebnisse vom Erzgang Fox stammen, wo alle sieben Proben Analyseergebnisse von über 0,8 g/t lieferten. Sowohl das Material des Quarzerzgangs als auch das verkieselte Serizit-Schiefer-Wandgestein von der Erzgangzone Fox wurden als mineralisiert eingestuft. Der Erzgang Fox wurde seit 1973 in 54 Bohrlöchern erkundet und wird in Zukunft ein vorrangiges Ziel darstellen. Vielversprechende Ergebnisse lieferten auch der Erzgang Gilbert, der sich 1,5 km westlich von Red Rice Lake befindet, und der Erzgang Wolf, der sich in der Nähe des Erzgangs Fox, 1 km östlich von Red Rice Lake, befindet.

Alle Proben dieses Arbeitsprogramms wurden von William C. Hood. P.Geo., entnommen. Die Proben wurden an das akkreditierte Labor TSL Laboratories Inc. (nunmehr Saskatchewan Research Council) in Saskatoon in Saskatchewan geschickt. Die Proben wurden mittels des 30 g FA/ICP-Verfahrens von TSL analysiert, wobei bei Proben mit über 3.000 ppb Gold ein gravimetrischer Abschluss durchgeführt wurde.

Alle technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von William C. Hood, P.Geo., der die qualifizierte Person (Qualified Person) des Unternehmens für das Goldprojekt Red Rice Lake ist, geprüft und genehmigt.

