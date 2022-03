Die Hololens spielt in Microsofts Geschäft kaum eine Rolle. Ein Deal mit dem Militär hätte das ändern können, aber die Qualität der AR-Brille ist anscheinend zu schlecht. Das könnte das Ende des ganzen Geschäftszweigs bedeuten. Für Microsoft könnte ein 22-Milliarden-Deal mit dem US-Militär platzen. Der Grund liegt in den negativen Erfahrungen der Army mit der AR-Brille Hololens, die im Zentrum des Geschäfts stand. Das Produkt soll Probleme in der Zuverlässigkeit und bei schlechten Lichtverhältnissen haben, meldet Business Insider. Daher drohe das Ende des "Project Delaware". Kürzlich soll Microsoft die ...

