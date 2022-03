NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für 1&1 nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Analyst Ulrich Rathe ließ in einer am Freitag vorliegenden Studie diverse Aussagen des Managements im Rahmen einer Telefonkonferenz Revue passieren. Ein Fazit sei, dass die Gespräche mit Funkturmanbietern kompliziert sind, ein Abschluss aber in den kommenden Wochen erwartet werde./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2022 / 07:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2022 / 07:46 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005545503

