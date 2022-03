Reingehört bei Verbund. Zu den Geschäftszahlen für 2021 meint Michael Strugl, CEO Verbund, im Interview mit börsenradio.at: "Natürlich ist der Strompreis für unser Geschäft ein Werttreiber. Wir bewegen uns in einem sehr volatilen Umfeld, was für uns eine ziemliche Herausforderung ist. Aber natürlich wirken sich die hohen Strompreise auf unser Geschäft positiv aus", erklärt der CEO. Die Herausforderung sei einerseits die geringere Wasserführung, nämlich um 5 Prozentpunkte unter dem langjährigen Durchschnitt. "Das wirkt sich schon gravierend aus. Insofern besteht die Herausforderung darin, dass wir unser Erzeugungsportfolio diversifizieren müssen", so Strugl. Weiteres Wachstum soll etwa in Technologien wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...