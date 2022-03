Los Angeles, 18. März 2022 (ots/PRNewswire) -LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, deren Ziel es ist, Menschen zu einem spektakulären, nachhaltigen Leben zu inspirieren, rückt an diesem Weltschlaftag den hochwertigen Schlaf in den Mittelpunkt. Die folgenden drei Tipps können zu einem besseren Schlaf beitragen, wobei Seide der Schlüssel zu süßen Träumen ist.Tipp #1: Die richtige Temperatur einstellenNach wissenschaftlichen Untersuchungen liegt die ideale Temperatur für den Schlaf bei 60 bis 67 °F (15 bis 19 °C). Nicht nur die Temperatur des Raumes ist wichtig, sondern auch die Temperatur der Bettdecke ist entscheidend. Da Seide schnell Feuchtigkeit aufnehmen kann - und wir im Schlaf schwitzen - helfen Seidendecken, die Körpertemperatur zu regulieren. Sie sind außerdem so konzipiert, dass die Luft im Inneren besser zirkulieren kann, und diese Art der Temperaturregulierung verhindert, dass uns im Sommer zu heiß und im Winter zu kalt wird, wenn wir schlafen.Tipp #2: Wählen Sie das richtige KopfkissenDas Kissen ist ein unverzichtbares Accessoire für den Schlaf, und es ist wichtig, das richtige Design zu finden. Das Kopfkissen sollte nie zu niedrig oder zu hoch sein, da diese Positionen das Einschlafen und die Entspannung der Halswirbelsäule verhindern können. Ein Seidenkissenbezug ist ebenfalls empfehlenswert, da die Stärke der Fasern verhindert, dass sich die Füllung des Kissens bewegt und eine ungleichmäßige Form annimmt.Tipp #3: In Stimmung kommenEin entspannter Geisteszustand hilft uns, uns geistig auf den Schlaf vorzubereiten. Wenn die Stunde schlägt, ist ein Seidenpyjama wie LILYSILKs 22 Momme Chic Trimmed Silk Pajamas Set (https://www.lilysilk.com/us/22-momme-chic-trimmed-silk-pajamas-set.html) der den nötigen Komfort bietet, um diese Zone zu betreten. Seide ist nicht nur atmungsaktiv, sondern fühlt sich auch glatt und weich an."Wir bei LILYSILK sind der festen Überzeugung, dass ein guter Schlaf mehr für die Gesundheit bedeutet als alles andere auf der Welt", sagt David Wang, CEO von LILYSILK. "Wir möchten unseren Kunden helfen, die Kraft der Ruhe zu entfalten, indem wir ihnen mit unseren Seidenpyjamas, Kissenbezügen, Bettlaken und Augenmasken die gesündeste und bequemste Schlafumgebung bieten."Informationen zu LILYSILKLILYSILK ist eine weltweit führende Seidenmarke, die sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu inspirieren, spektakulär und nachhaltig zu leben, und sich dabei sowohl um ihre Kunden als auch um den Planeten zu kümmern. Weitere Informationen finden Sie unter www.lilysilk.com und folgen Sie @lilysilk (https://www.instagram.com/lilysilk/) auf Instagram und @Lilysilk (https://www.facebook.com/luxurysilk) auf Facebook.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1767601/LILYSILK_Unlocks_Secrets_Better_Sleep_World_Sleep_Day.jpgPressekontakt:Sherry Zhang,+1 909-861-1680,pr@lilysilk.comOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159850/5174674