BERLIN (dpa-AFX) - Die IG Metall hat unterschiedliche Vorgaben zum Tragen von Corona-Schutzmasken in Deutschland infolge der neuen Corona-Regeln der Ampelkoalition kritisiert. "Es ist bedauerlich, dass die Maskenpflicht in Innenräumen bei der aktuellen Infektionslage nicht generell bestehen bleibt und so ein Ungleichgewicht zwischen Arbeitsplatz und Öffentlichkeit entsteht", sagte IG-Metall-Chef Jörg Hofmann am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Das von der Regierung auf den Weg gebrachte und am Freitag beschlossene neue Infektionsschutzgesetz regelt, dass es ab Sonntag im Handel keine bundesweiten Vorgaben für Masken mehr gibt, sondern nur noch für bestimmte Einrichtungen wie Pflegeheime und Kliniken. Für die Unternehmen hatte das Kabinett bereits am Mittwoch eine Arbeitsschutzverordnung beschlossen, nach der konkrete Vorgaben für die Arbeitgeber für bestimmte Schutzmaßnahmen zum Sonntag entfallen. Doch sollen die Unternehmen die Gefährdung eigenständig beurteilen und ein Hygienekonzept zum Beispiel mit Masken aufstellen.

Hofmann sagte: "Besonders in Hinblick darauf, dass im Herbst schon die nächste Welle drohen könnte, sollten wir jetzt pragmatisch und bundeseinheitlich Planbarkeit herstellen." Auch die kostenlosen Bürgertests sollten über den 31. März hinaus weitergeführt werden. "Es wäre kurzsichtig und fatal, die Fehler der letzten Monate zu wiederholen und den Sommer nicht zu nutzen, um Herbst und Winter vorbereitet entgegentreten zu können."

Auch wenn 3G-Zugangsregeln in den Betrieben nicht aufrechterhalten würden, müsse der Schutz und die Gesundheit der Beschäftigten an erster Stelle stehen. "Der Arbeitgeber ist weiterhin zu umfassendem Arbeitsschutz verpflichtet." Hofmann mahnte eine sorgfältige Umsetzung an. Sonst drohe zusätzliche Belastung durch höhere Infektionszahlen in der ohnehin schwierigen Situation vieler Unternehmen./bw/DP/ngu