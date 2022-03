Die kanadischen Einzelhandelsdaten für Januar wurden um 13:30 Uhr veröffentlicht. Der Bericht fiel besser aus als erwartet, löste aber keine größeren Bewegungen an den Märkten aus. Höhepunkte des Berichts im Monatsvergleich: - Headline: 3,2% vs. 2,4% erwartet (-1,8% vorher) - Ohne Autos: 2,5% vs. 2,2% erwartet (-2,5% vorher) USDCAD reagierte relativ wenig auf die heute veröffentlichten Daten und wurde weiterhin um die Marke von 1,2620 gehandelt. Quelle: xStation 5

