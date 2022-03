"Tag des Waldes" am 21. März - ARAG Experten mit Fakten zum Wald und Tipps für einen Ausflug ins Grüne Am Sonntag ist Frühlingsbeginn. Einen Tag später, am Montag, 21. März, ist "Tag des Waldes". Der wurde bereits in den 1970er-Jahren ins Leben gerufen, um auf die globale Waldvernichtung aufmerksam zu machen. Heute, ein halbes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...