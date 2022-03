Berlin - Die frühere SPD-Vorsitzende und Arbeitsministerin Andrea Nahles soll offiziell am 1. August 2022 als neue Chefin der Bundesagentur für Arbeit (BA) anfangen. Das berichtet das Portal "Business Insider" unter Berufung auf eine BA-Sprecherin.



Vorher muss Nahles allerdings zunächst noch offiziell vom Verwaltungsrat der Bundesagentur für Arbeit gewählt werden. Der Termin dafür: voraussichtlich der 8. April. Im Anschluss muss das Bundeskabinett der Personalie zustimmen und der Bundespräsident sie offiziell ernennen. Alles drei gilt jedoch als Formsache.



Läuft alles glatt, teilt sich Nahles mit Vorgänger Detlef Scheele noch eine mehrwöchige Übergangsphase, in der sie eingearbeitet werden kann. Scheeles Vertrag läuft am 31. Juli 2022 aus. Neben ihm wird auch Personal- und Finanzchefin Christiane Schönefeld den Vorstand der Bundesagentur für Arbeit zum 30. September 2022 verlassen, berichtet das Portal unter Berufung auf die BA-Sprecherin.

