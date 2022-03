Unser spezieller Grenzöffner-Service ermöglicht es NGO's und gemeinnützigen Einrichtungen, die humanitäre Hilfsgüter versenden wollen, sofort mit einem Netzwerk von 85.000 LKW-Fahrer in Kontakt zu treten. Hierbei werden sie persönlich von einem ALPEGA Mitarbeiter unterstützt.

Die ALPEGA Group, eines der führenden Logistiksoftware-Unternehmen für den Transportsektor in Europa, beschleunigt die Vereinfachung der Lieferketten im Bereich des Gütertransports, um dringend benötigte Hilfsgüter in der Ukraine und für ukrainische Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen.

Durch den dramatischen und unvorhersehbaren Ukraine- Konflikt sind hunderte von Menschen gezwungen ihre Heimat zu verlassen und in anderen europäischen Ländern zu Flucht zu suchen. Genauso schnell wie der Ukraine-Konflikt entstanden ist, müssen wir eine schnelle und flexible Lieferkette zur Verfügung stellen, um den Menschen in der Ukraine die dringend benötigten Hilfen zu liefern.

Wenn sie den regulären Prozessablauf betrachten, um einen Versender und einen Spediteur in Verbindung zu bringen, benötigen Sie zuerst einmal eine Online-Registrierung und viele Dokumente, die erst mal geprüft werden müssen. Dies kann Tage oder sogar Wochen dauern, um die Sicherheitskontrollen zu durchlaufen.

Unverzüglich können NGOs oder andere humanitäre Einrichtungen, die Hilfsgüter in die Ukrainer und an ukrainische Flüchtlinge senden wollen, die ALPGA Group direkt unter der E-Mail-Adresse: OnTheRoadForUkraine@alpegagroup.com kontaktieren. Sofort wird ein Mitarbeiter der ALPGA Group den Versender mit einem möglichen Spediteur in Verbindung bringen. So sparen Sie wertvolle Zeit! Die ALPEGA Group wird in solchen Fällen auf die übliche Service-Gebühr für die Koordinierung des Transports solcher Güter verzichten, sofern es sich um NGO's oder andere humanitäre Einrichtungen handelt.

Fabrice Douteaud, COO von Alpega Freight Exchange, sagte: "Wir stehen den Menschen in der Ukraine zur Seite. Lassen Sie uns das tun was wir am besten können: Güter in ganz Europa schnell und effizient zu transportieren und dabei denen zu helfen die es am nötigsten brauchen."

Die ALPEGA Group war von Anfang an dabei, als die Corona Virus Pandemie los ging, lieferte schnelle, flexible und unkomplizierte Transportlösungen mit der ALLINTHISTOGETHER Kampagne. Genau zu der beängstigenden Zeit, in der die globalen Lieferketten zusammengebrochen sind. Weiterhin koordinierte die ALPEGA Group die ersten Lieferungen der COVID-19 Impfungen in ganz Europa. Erneut beweist die ALPEGA Group, dass sie schnelle, unkomplizierte und vor allem kostenlose Hilfe leistet, in dem sie den Opfern im derzeitigen Ukraine Konflikt hilft.

Hier finden Sie alle notwendigen Informationen für Versender und Spediteure.

