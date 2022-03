DJ PTA-News: Software AG: Software AG hält an stabiler Dividende von 0,76 Euro fest

Darmstadt (pta032/18.03.2022/15:26) - * Unternehmen schlägt Hauptversammlung erneut Dividende von 0,76 Euro vor * Durch die erfolgreiche Transformation und die angekündigte StreamSets-Akquisition erhält nachhaltiges profitables Wachstum weiteren Rückenwind

Darmstadt, Deutschland, 18. März 2022: Vorstand und Aufsichtsrat der Software AG (Frankfurt MDAX®: SOW) schlagen der Hauptversammlung am 17. Mai 2022 auch für das Geschäftsjahr 2021 eine stabile Dividende von 0,76 Euro vor. Damit setzt das Unternehmen seine Politik der kontinuierlichen Dividendenausschüttung fort, die an der langfristigen Wertsteigerung des Konzerns ausgerichtet ist.

Dr. Matthias Heiden, CFO der Software AG, sagte: "Die finanzielle Stärke unseres Unternehmens ermöglicht uns, gleichermaßen in zukünftiges Wachstum zu investieren und unsere Aktionäre am Erfolg zu beteiligen. Der unveränderte Dividendenvorschlag ist Ausdruck der Wertschätzung für die Aktionäre des Unternehmens und ihre anhaltende Unterstützung der Transformationsstrategie. Im Jahr 2021 hat die Transformation uns ein Wachstum des Produktumsatzes beschert, und wir haben bei der Umstellung auf Abonnements die Talsohle durchschritten. Aufgrund unserer erfolgreichen Transformation in Verbindung mit der strategischen Partnerschaft mit Silver Lake und der jüngst bekannt gegebenen Vereinbarung zur Akquisition von StreamSets sind wir davon überzeugt, nachhaltig profitables Wachstum zu erreichen. Wir beabsichtigen, unsere Aktionäre auch künftig an der Wertsteigerung des Unternehmens partizipieren zu lassen."

Der Dividendenvorschlag basiert auf der starken Bilanz des Unternehmens und ist Zeichen der Fortsetzung der Unternehmensstrategie zu langfristig profitablem Wachstum. Die Umstellung der Geschäftstätigkeit auf mehr wiederkehrende Umsätze aus Subskriptions- und Software-as-a-Service(SaaS)-Verträgen sowie die damit einhergehende noch stärkere Kundenbindung führt langfristig zu besser prognostizierbaren Umsätzen und damit auch Cashflows.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung beträgt die Ausschüttungssumme bei 74 Millionen dividendenberechtigten Aktien unverändert 56,2 Millionen Euro. Im Verhältnis zum Jahresschlusskurs 2021 (Xetra®-Schlusskurs vom 31. Dezember 2021: 35,08 [ Vj. 33,34 ] Euro) entspricht dieser Vorschlag einer Dividendenrendite von 2,17 (Vj. 2,28) Prozent.

Die Hauptversammlung der Software AG findet am 17. Mai 2022 als virtuelle Veranstaltung statt.

Die Software AG ist der Softwarepionier der vernetzten Welt. Seit dem Jahr 1969 hat die Gesellschaft mehr als 10.000 Firmen und Organisationen dabei unterstützt, Menschen, Unternehmen, Systeme und Geräte durch Software zu verbinden. Mithilfe von Integration & APIs, IoT & Analytics sowie Business & IT Transformation ebnet die Software AG den Weg zum vernetzten Unternehmen; ihre Produkte sind der Schlüssel für einen ungehinderten Datenfluss und eine reibungslose Zusammenarbeit. Im Geschäftsjahr 2021 hatte das Unternehmen mehr als 4.800 Beschäftigte in mehr als 70 Ländern und erwirtschaftete einen Jahresumsatz von mehr als 830 Millionen Euro. Bis 2023 strebt die Software AG eine organische Umsatzsteigerung auf mehr als 1 Milliarde Euro und eine organische operative Ergebnismarge (EBITA, non-IFRS) zwischen 25 und 30 Prozent an.

Folgen Sie uns auf Twitter ( https://mobile.twitter.com/SoftwareAG ) oder LinkedIn ( https://www.linkedin.com/ company/software-ag/ ).

Robin Colman

Senior Vice President, Corporate Development and Investor Relations

E: investor.relations@softwareag.com

T: +49 6151 92-1274

Dr. Astrid Kasper

Senior Vice President, Corporate Communications

E: astrid.kasper@softwareag.com

T: +49 6151 92-1397

Dorothee Tschampa

Senior Manager, Financial Communications

E: dorothee.tschampa@softwareag.com

T: +49 6151 92-1575

Aussender: Software AG Adresse: Uhlandstraße 12, 64297 Darmstadt Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 615192 1900 E-Mail: Investor.Relations@softwareag.com Website: www.softwareag.com

ISIN(s): DE000A2GS401 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

