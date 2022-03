Nvidia - Gaming, autonomes Fahren und Cloud sorgen für Wachstum!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Als Nvidia 1993 gegründet wurde generierte der weltgrößte Chiphersteller Intel vor allem mit dem 486 Prozessor bereits rund neun Milliarden US-Dollar Umsatz. 2021 ist Intel weiterhin der umsatzstärkste Halbleiterhersteller der Welt und erwirtschaftete einen rund viermal höheren Umsatz als Nvidia. Dennoch ist der einstige Grafikchipspezialist heute mit einer Marktkapitalisierung von rund 610 Milliarden US-Dollar an der Börse rund dreimal so viel wert wie Intel. Der Blick auf die Zahlen für das Gesamtjahr 2021 verraten, wieso. Nvidias Umsatz und Gewinn wachsen deutlich stärker. So stieg der Umsatz 2021 gegenüber 2020 um 53 Prozent. Der Nettogewinn hat sich im Schlussquartal des Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppelt. Für das laufende Quartal zeigte sich das Management zuversichtlich und rechnet erneut mit einem deutlichen Wachstum. Gaming, Kryptomining, autonomes Fahren, Cloud-Computing - sie sollen Nvidia weiteres Wachstum bescheren.

Nvidia ist längst mehr als ein Hersteller von Grafikchips für Spielkonsolen. Zwar steuerte diese Segment mit Gaming, eSports und Virtual Reality rund 47 Prozent zum Gesamtumsatz bei. Der Spielemarkt boomt weiterhin und erhält gegenwärtig mit Metaverse und dem Einstieg von großen Playern wie Google und Netflix zusätzliche Dynamik. Rund 40 Prozent des Umsatzes generierte Nividia 2021 im Data Center-Bereich mit Hard- und Software für Anwendungen mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Den Analysen von Grand View Research zufolge dürfte der Markt für künstliche Intelligenz von 2021 bis 2025 um durchschnittlich rund 40 Prozent pro Jahr wachsen.

Die beiden Sektoren Professional Visualization und Automotive spielten zuletzt eine untergeordnete Rolle. Dies kann sich allerdings in absehbarer Zeit ändern. Im Automobilbereich fokussiert sich das Geschäft bisher noch auf Infotainment. Der Trend geht allerdings zu mehr Assistenzsysteme und Autonomes Fahren. Hier sieht Nvidia ein Milliardengeschäft. Mit zahlreichen Autobauern wurden bereits Verträge über die Lieferung von Nvidias Hard- und Software geschlossen.

Frei von Risiken ist Nvidia allerdings nicht. Die Übernahme des Chipdesigners Arm ist geplatzt und wird Nvidia im laufenden Quartal rund 1,4 Milliarden US-Dollar kosten. Mit dem Zukauf sollte unter anderem die starke Abhängigkeit vom Gaming und Data Center Bereich reduziert werden. Apple und Tesla entwickeln inzwischen ihre eigenen Halbleiter. Weitere Konzern könnten folgen.

Chart: Nvidia

Widerstandsmarken: 250,00/267,90/300 USD

Unterstützungsmarke: 213,60/230,50 USD

Die Aktie von Nvidia bildet seit Anfang Dezember 2021 einen Abwärtstrend. In den zurückliegenden drei Wochen hat das Papier im Bereich von 213,60 USD einen Boden gebildet. Mitte der Woche gelang der Ausbruch über die Widerstandsmarke von 230,50 USD. Bei 250 USD stößt die Aktie nun an die Abwärtstrendlinie. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chan auf eine Erholung bis 267,90 USD und im weiteren Verlauf bis 300 USD. Auf der Unterseite findet Nvidia zwischen 213,60 und 230,50 USD eine Unterstützungszone.

Nvidia in US-Dollar; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 19.07.2021- 18.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Nvidia in US-Dollar; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 19.03.2017- 18.03.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

USD Express Aktienanleihe Protect auf die Aktie von Nvidia für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Emissionspreis Zinssatz

Barriere Finaler Bewertungstag Nvidia HVB6GK * 101,25 %** 8,00 % p.a. 60 %*** 07.04.2025

*Zeichnungsfrist bis 07.04.2022 (vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung); ** des Nennwerts; *** x Referenzpreis am Anfänglichen Beobachtungstag; Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.03.2022; 14:45 Uhr

Bonus-Cap-Zertifikate auf die Aktie von Nvidia für Spekulationen, dass sich die Aktie seitwärts oder moderat aufwärts bewegt



Basiswert WKN Vekaufspreis in EUR Barriere in USD

Bonuslevel/Cap in USD Finaler Bewertungstag Nvidia HB0UT1 28,59 190,00 350,00 16.09.2022 Nvidia HR9H9H 25,49 160,00 300,00 16.12.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.03.2022; 14:45 Uhr

Nvidia ist Global eSports & Gaming Index (Net Return) enthalten. Mit einem Investment in ein Indexzertifikat kann das Anlagerisiko breiter auf mehrere Aktien diversifiziert werden.

Index-Zertifikat auf den Global eSports & Gaming Index (Net Return) für Spekulationen, dass sich der Index aufwärts bewegt



Basiswert WKN Vekaufspreis in EUR Indexberechnungsgebühr

Finaler Bewertungstag Global eSports & Gaming Index HVB8EG 90,33 1,3 % p.a. Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 18.03.2022; 14:45 Uhr

Weitere Produkte auf die Aktie von Nvidia finden Sie unter www.onemarkets.de oder emittieren Sie einfach ihr eigenes Hebelprodukt. Mit my.one direct bei Guidants können Sie in wenigen Schritten Ihr persönliches HVB Hebelprodukt konfigurieren und emittieren!

www.onemarkets.de/cashback

Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt! Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben.aktivieren.pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter:

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Nvidia - Gaming, autonomes Fahren und Cloud sorgen für Wachstum! erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).