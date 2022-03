Gersthofen (ots) -Bricks & Mortar Immobilien GmbH (kurz: BRIMO) hat ein neues Geschäftsmodell auf den Markt gebracht. Dieses ermöglicht Maklern und Immobilienunternehmern, sich als Partner der BRIMO fortan nur noch auf die eigenen Kernaufgaben, die Akquise sowie den Vertrieb zu konzentrieren und an ihrem eigenen Standort mit ihrer eigenen GmbH weiter zu skalieren. Darüber hinaus wird ihre Wertschöpfung an Objekten verlängert, sodass sie an nur einem Objekt doppelte Provision verdienen können. Außerdem öffnet die BRIMO über ihre Muttergesellschaft, die OPM Beteiligungs und OPM Invest GmbH den nationalen Marktzugang für Immobilieninvestments. Daraus entsteht eine dritte mögliche Einnahmequelle für BRIMO Partner. Ziel der BRIMO ist es, in allen großen Städten mit starken Partnern über deren eigene Standorte aufgestellt zu sein und darüber neue Objekte für die Immobilienprojekte zu akquirieren und nach Fertigstellung wieder zu vertreiben.Geschäftsführer Maximilian Wolf: "Mit unserem innovativen Geschäftsmodell und unserer Expertise rollen wir den Immobilienmarkt auf nationaler Ebene neu auf. Wir bauen gemeinsam mit unseren neuen Partnern bundesweit neue BRIMO Standorte zur Objektakquise auf. Somit erreichen wir einen nationalen Marktzugang und Investments und erlauben den Teilnehmern des Modells einen größeren Marktzugang und höhere Umsatzmöglichkeiten."Die BRIMO handelt als Komplettdienstleister für Immobilien. So profitieren ihre Kunden deutschlandweit von professionellen Vertriebsstrategien, gesicherten Qualitäts- und hohen Ausbildungsstandards. Außerdem erhalten BRIMO Partner Wachstumsmöglichkeiten über die Skalierung am eigenen Standort bis hin zur Erschließung von enormen Marktzugängen mitsamt den dafür notwendigen Ressourcen für sowohl den Maklervertrieb als auch die Projektierung in den vier Assetklassen Grundstücksprojektierung und -parzellierung, Privatisierung und Neubau von Wohnanlagen sowie Fix & Flip. Das Geschäftsmodell behält die Wertschöpfung an Immobilien im Haus und wickelt Projekte inklusive des Vertriebs an einem Stück ab und vertreibt sie am Ende wieder.Daraus ergeben sich für alle teilnehmenden Partner in Makler- und Unternehmerpartnerschaften gravierende Vorteile, die in ihrer Vielzahl und Bündelung auf dem deutschen Immobilienmarkt wohl einzigartig sind. Darüber hinaus sind die Partnermodelle flexibel und werden individuell angepasst, um die optimale Win-win-Situationen für beide Seiten daraus zu generieren.Ein wichtiger Wettbewerbsvorteil der BRIMO ist die flächendeckende Digitalisierung. Vom ersten Tag an arbeitet das Team mit digitalen Prozessen in allen Bereichen des Unternehmens. Daher haben sie ein Trainingsangebot für neue Mitarbeiter und Partner in einer E-Learning-Plattform zusammengestellt. Dort ist das komplette Know-how zu finden sowie alle Methoden, Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Vorlagen, auf welchen der Erfolg der BRIMO basiert: Vom Netzwerkaufbau über Akquise und Vertrieb bis hin zum Standortaufbau und zur Skalierung. Die Partner tauschen sich mit den anderen Standorten aus, stellen ihre Fragen in wöchentlichen Live-Calls an die Experten und Coaches und werden zudem in allen Phasen persönlich betreut."Wir unterstützen unsere Partner im Maklerbusiness, in ihrer Zielplanung und in der Unternehmenssteuerung. Mit ihren persönlichen Ansprechpartnern, Onlinemarketing-Tools und einer eigens programmierten Maklersoftware sowie den eigenen Tätigkeiten statten wir sie mit allem aus, was sie benötigen. Zudem nutzen unsere BRIMO Partner das Ergebnis unserer Markenkraft sowie unsere Presse und Onlinepräsenz für ihre Sichtbarkeit", sagt der Geschäftsführer.Alle Informationen zu BRIMO und DU mit einem umfassenden Downloadbereich sind für alle interessierten Makler und Immobilienunternehmer über die Website https://www.brimo-immobilien.de/brimo-und-du/ zugänglich.Über Maximilian WolfMaximilian Wolf ist Immobilienexperte und Geschäftsführer der Unternehmensgruppe Bricks & Mortar Immobilien GmbH. Außerdem besitzt er mehrere Unternehmen und Beteiligungen als Geschäftsführer einer Immobilien & Investoren Gesellschaft, der OPM Beteiligungs GmbH und OPM Invest 1 GmbH. Mit einem innovativen Geschäftsmodell setzt er an dem Punkt an, an dem viele Makler und Immobilienunternehmer scheitern: der Marktzugang. Über BRIMO und DU macht er diesen Marktzugang für BRIMO Partner in Form von Makler- und Unternehmerpartnerschaften deutschlandweit zugänglich. Von den daraus entstehenden Win-win-Situationen profitieren alle Partizipierenden nachhaltig, um auch in Zukunft auf dem Immobilienmarkt erfolgreich zu sein. Außerdem wird ihr Einkommen über die richtige Positionierung, den Off-Market-Zugang und doppelte Provisionen an nur einem Objekt sowie Immobilieninvestments signifikant gesteigert.Seit dem Jahr 2020 coacht Maximilian in seiner digitalen Unternehmensberatung kleine und große Immobilienunternehmen, Makler, Bauträger, Projektentwickler, Bestandshalter, Investoren und weitere Key Player aus der Immobilienbranche bis hin zu Quereinsteigern, die sich mit Immobilien ein neues Standbein aufbauen wollen.