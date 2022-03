Trotz der momentanen Turbulenzen am Markt nimmt ein europäisches Pharma-IPO Formen an. Sanofi gab am Freitag bekannt, den Börsengang seiner auf pharmazeutische Wirkstoffe spezialisierten Tochter Euroapi zeitnah über die Bühne bringen zu wollen. Davon sollen insbesondere die Aktionäre der Franzosen profitieren.Mit rund 58 Prozent der Euroapi-Aktien soll das Gros der Papiere an bestehende Sanofi-Aktionäre ausgegeben werden. Der Beschluss des Verwaltungsrats bedarf aber noch der Zustimmung der Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...