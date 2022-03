Die Hexen tanzten heute nur kurz den Blues auf dem Frankfurter Börsenparkett. Mit Rückenwind von der Wall Street konnte der Deutsche Aktienindex sein zwischenzeitliches Minus von über zwei Prozent bis kurz vor Handelsschluss fast wieder komplett aufholen.Damit steht zur Überraschung vieler eine starke Woche der Erholung in den Büchern, fast 1.000 Punkte Plus hat der DAX in den vergangenen fünf Handelstagen zugelegt. Mit der eingeleiteten Zinswende durch die US-Notenbank und dem nicht enden wollenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...