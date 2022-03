In der Kalenderwoche 11 (14.03. bis 18.03.2022) hat das öffentliche Zeichnungsangebot für die neue Schalke 04-Anleihe begonnen. Die Anleihe ist mit einem Zinskupon von 5,50 % p.a. ausgestattet und eine Laufzeit von etwas mehr als fünf Jahren (14. April 2022 bis 5. Juli 2027). Die Königsblauen bieten den Anleger zudem einen Aufstiegsbonus an, in Form einer einmaligen Bonuszahlung in Höhe von 2,0% bei einem Aufstieg in die Bundesliga innerhalb der kommenden vier Spielzeiten. Das Emissionsvolumen der Anleihe beträgt 34,107 Mio. Euro und soll im Wesentlichen zur vorzeitigen Refinanzierung der Schalke-Anleihe 2016/23 gleichen Volumens dienen. Neben der öffentlichen Zeichnung, die bis zum 13. April läuft, gibt es auch ein Umtauschnagebot an Inhaber der Anleihe 2016/23 bis zum 08. April. Des Weiteren hatten die Königsblauen in dieser Woche ihre Geschäftszahlen für 2021 veröffentlicht - S04 konnte trotz Corona und Abstieg den Verlust zum Vorjahr stark reduzieren und auch die Verbindlichkeiten deutlich senken.

Hinweis: In dieser Woche erschien die Maerz-01-2022-Ausgabe des Anleihen Finder Newsletters. Registrieren sie sich kostenlos ...

Den vollständigen Artikel lesen ...