In Friedenszeiten waren Unternehmen, die in der Waffen-Branche tätig sind, bei vielen Anlegern eher verpönt. Doch seit Kriegsbeginn in der Ukraine vor drei Wochen sind Rüstungsaktien plötzlich en vogue. Im MDAX profitiert vor allem Rheinmetall. Nach den jüngsten Rekordzahlen für das Jahr 2021 erklimmt die Aktie am Freitag neue Rekordhöhen. Das Potenzial erscheint noch nicht ausgereizt. Armin Papperger konnte einen starken Jahresabschluss präsentieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...