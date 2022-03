TORONTO, ONTARIO, KANADA und GATINEAU, QUÉBEC, KANADA, March 18, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Converge Technology Solutions Corp. ("Converge" oder "das Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF) freut sich, bekannt zu geben, dass es die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr für den Zeitraum bis zum 31. Dezember 2021 am Dienstag, den 22. März 2022 nach Börsenschluss veröffentlichen wird. Anschließend hält das Unternehmen am Mittwoch, dem 23. März 2022, um 8:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz ab, die von Shaun Maine, Chief Executive Officer, und Matt Smith, Interim Chief Financial Officer, geleitet wird. Nach dem Unternehmens-Update findet eine Frage- und Antwortrunde statt.



Informationen zur Telefonkonferenz:

Datum: Mittwoch, 23. März 2022

Zeit: 08:00 Uhr EST (14:00 Uhr CET)

Details zur Einwahl der Teilnehmer:

Webcast-Link - https://edge.media-server.com/mmc/p/jwxb2nux

Gebührenfrei - Nordamerika (+1) 888 708 0720

Gebührenfrei - International (929) 517 9011

Deutschland - 0800 181 5287

Großbritannien - 0800 028 8438

Conference ID: 5783149

Nummern, unter denen die Aufzeichnung abgerufen werden kann:

Gebührenfrei - (855) 859 2056

Alternative Nummer - (404) 537 3406

Conference ID: 5783149

Ablaufdatum: 30. März 2022

Ein Live-Audio-Webcast, die Präsentation und eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz werden auf der Website des Unternehmens unter https://convergetp.com/investor-relations/veröffentlicht. Bitte verbinden Sie sich mindestens 15 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz, damit Sie genügend Zeit haben, die Software herunterzuladen, die für die Übertragung des Webcast benötigt wird.

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen und Dienstleistungen konzentriert. Die regionalen Vertriebs- und Service-Organisationen von Converge liefern fortschrittliche Analyse-, Cloud- und Cybersicherheitslösungen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit Lösungen wie Managed Services, digitaler Infrastruktur und Fachexpertise, über alle wichtigen IT-Hersteller hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:



Converge Technology Solutions Corp.

E-Mail: investors@convergetp.com

Telefon: 416-360-1495