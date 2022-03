NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Eni nach der Ankündigung einer Dividendenerhöhung sowie eines Aktienrückkaufprogramms auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Angesichts des starken Geschäftsumfelds erschienen die Maßnahmen des italienischen Ölkonzerns allerdings enttäuschend, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er habe für den Fall eines Ölpreises von mehr als 90 US-Dollar mehr erwartet als die in Aussicht gestellten weiteren Rückkäufe in Höhe von 30 Prozent der damit verbundenen zusätzlichen Barmittelzuflüsse./gl/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2022 / 09:30 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2022 / 09:35 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IT0003132476

