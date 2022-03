US-amerikanische Forscher:innen haben eine mögliche Erklärung für die Frage gefunden, warum es noch immer Eis in einigen Mondkratern gibt - trotz der auf die Oberfläche wirkenden Sonnenwinde. Der Grund dafür könnten uralte Magnetfelder sein. Der Mond mag auf den ersten Blick staubtrocken erscheinen, aber auf seiner Oberfläche dürfte sich mehr Wasser befinden als lange Zeit vermutet. Eine riesige Menge an Wasser vermuten Wissenschaftler:innen in Form von Eis in den Kratern am Südpol des Mondes. Weil die Sonne wegen der geringen Neigung des Mondes nie in diese Krater hineinscheint, herrschen dort dauerhaft Temperaturen von minus 240 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...