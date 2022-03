Goldproduzent - Small Cap: Privatplatzierung mit großem internationalem Interesse

Anzeige / Werbung Auf dem Kat Gap Projekt startet Classic Minerals bereits mit den Aushebungen des Tagebaus. Privatplatzierung mit großem internationalem Interesse Nachdem die rechtlichen Voraussetzungen für eine Goldproduktion auf dem Kat-Gap-Goldprojekt durch die Erteilung der endgültigen Bergbaugenehmigung durch das Department of Mines, Industry Regulation and Safety seit dieser Woche gegeben sind, hat Classic Minerals auch im finanziellen Bereich einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht, indem neue Aktien im Gegenwert von 1,5 Millionen Australischen Dollar (AUD) erfolgreich platziert wurden. Gezeichnet haben die neuen Aktien, die von einer führenden Firma in Melbourne vermittelt wurden, australische und internationale Aktionäre aus verschiedenen Teilen der Erde. Das Interesse an den neuen Aktien, die zu einem Preis von 0,00085 AUD ausgegeben wurden, war groß. Die Kapitalmaßnahme konnte deshalb ohne Verzug und im vollen Umfang durchgeführt werden. Classic Minerals finanziert den Abbau der Großprobe und die Vorbereitungen für die Goldproduktion auf Kat Gap

Abgeschlossen wird die Ausgabe der neuen Aktien, die zudem mit einer Option versehen sind, voraussichtlich bis zum 21. März 2022. Für je vier neue Stammaktien wird eine Option ausgegeben. Sie kann bis zum 3. Februar 2024 ausgeübt werden und berechtigt zum Kauf einer weiteren Classic-Minerals-Aktie zum Preis von 0,003 AUD. Verwenden wird Classic Minerals die neu aufgenommenen Mittel, um die Entnahme der Großprobe auf Kat Gap weiter voranzutreiben. Daneben dienen die frischen Mittel dazu, Arbeiten und Aufwendungen zu finanzieren, die in den kommenden Wochen und Monaten dem Übergang zum vollständigen Bergbaubetrieb auf Kat Gap dienen.



Die ersten 5 Meter der vorgesehenen Tagebaugrube sind geschafft

Mehr Sicherheit für alle Beteiligten

Für die investierten Anleger bedeutet diese Privatplatzierung auf der einen Seite eine Verwässerung, die immer unangenehm ist. Auf der anderen Seite gewinnt Classic Minerals jedoch auch die Sicherheit, dass der Abbau der Großprobe erfolgreich abgeschlossen und das darin enthaltene Gold in der Gekko-Anlage aufbereitet werden kann. Vor diesem Hintergrund stellt die erfolgreiche Platzierung auch für die bisherigen Anleger einen Gewinn dar, denn mit einer Bergbaugenehmigung, die aufgrund fehlender finanzieller Ressourcen nicht umgesetzt werden kann, ist auf lange Sicht auch ihnen nicht gedient. Jetzt aber können sich alte und neue Aktionäre darüber freuen, dass die Goldproduktion auf Kat Gap Schritt für Schritt näher rückt.



So könnte es bald auch auf Kat Gap aussehen - Historische

Tagebaugrube Lady Ada

Risikohinweis

Die AXINO Media GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.axinocapital.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der AXINO Media GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.



Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der AXINO Media GmbH und ihren Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.



Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die AXINO Media GmbH und/oder deren Mitarbeiter, verbundene Unternehmen, Partner oder Auftraggeber, Aktien der Classic Minerals Limited halten und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die AXINO Media GmbH und deren verbundenen Unternehmen behalten sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen.

Projektlandkarte Enthaltene Werte: AU000000CLZ3

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )