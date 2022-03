Bitcoin-Mining sollte einer US-Kleinstadt in den Appalachen neues Leben und einen wirtschaftlichen Boom bringen. Stattdessen brachte es den Bewohner:innen brummende Schädel und den Wunsch, das Wort "Bitcoin" nie gehört zu haben. Alles fing mit einem leisen Brummen im letzten Frühling an. Dann wurde es lauter und bald sprachen die Einwohner:innen von einem unerträglichen Lärm, der wie ein Düsentriebwerk über ihre Köpfe rauscht. Als das Unternehmen Red Dog Technologies eine neue Bitcoin-Mine im US-amerikanischen Limestone in den Appalachen eröffnete, war in dem kleinen ruhigen Städtchen mit weiten Ackerfeldern nichts mehr...

