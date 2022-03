Breaking News!: TAAT Global meldet über 300 neue Verkaufsstandorte!

Anzeige / Werbung

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) meldet zwei immens wichtige Fortschritte.

Das dürfte eine News sein, die am Montag die Anleger motivieren sollte. - Eine vehemente Turnaroundbewegung ist für mein Gefühl die einzig logische Reaktion auf diesen Doppelevent!

26,75 Mio. CAD haben Debbi Chang, die Gründerin von Horizon Ventures, einer milliardenschweren Investmentgesellschaft aus Hongkong, und ihre Entourage bereits in TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) investiert.

Die tabaklose und somit nikotinfreie Zigarette "TAAT" (zum Patent angemeldet), die bislang nun in über 2.300 Einzelhandelsgeschäften in 31 Staaten in den USA, aber auch in UK im Großraum London, verkauft wird, findet immer größere Popularität bei den Händlern und in weiterer Folge auch bei den Konsumenten. Damit man die wachsende Akzeptanz der "Zigarette ohne Tabak" weiter forcieren kann, will man nun den stark wachsenden US-Großhändler HLND Holdings, Inc. aus Ohio, der einen Jahresumsatz von fast 90 Mio. CAD verzeichnet und mehr als 5.000 Convenience Stores mit Waren beliefert, übernehmen (Kaufpreis 6,6 Mio. CAD):

TAAT Enters into Agreement to Acquire Ohio-Based Distributor to Enhance its Position in the U.S. Tobacco Industry

In der Zwischenzeit wächst man immer weiter. Heute meldet man einen - aus mehrerlei Gründen - wichtigen Schritt:

Breaking News: TAAT Launches in Over 300 Stores in Puerto Rico and Houston, Texas

TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) freut sich bekannt zu geben, dass alle drei seiner TAAT-Sorten (Original, Smooth und Menthol) nun

in mehr als 180 neuen Geschäften in Houston (viertgrößte Stadt der USA); und

in mindestens 120 Geschäften in Puerto Rico

verkauft werden.

"Jetzt, da wir auf Verbraucherebene Impulse für TAAT gesetzt haben, ist es erheblich einfacher geworden, Groß- und Einzelhändler davon zu überzeugen, mit dem Verkauf unserer Produkte zu beginnen. Mit nachgewiesenen Nachbestellraten und verifizierten Platzierungen in hochkarätigen Tankstellen- und Convenience-Ketten haben wir uns als ernsthafter Akteur in der Tabakindustrie wertvolle Glaubwürdigkeit geschaffen. Wir machen durch das organische Hinzufügen von Geschäften durch Distributoren, die durch direkte Kontaktaufnahme mit Einzelhändlern und das Knüpfen von Kontakten auf Messen zustande kommt, hervorragende Fortschritte in Richtung unserer Ziele bezüglich das Wachstums der TAAT-Einzelhandelspräsenz im Jahr 2022." - Setti Coscarella, Chief Executive Officer von TAAT

News-Fazit:

Nun übersteigt die Gesamtzahl der Geschäfte von TAAT-Händlern in den Vereinigten Staaten wohl bei weitem 2.300 bestätigte Standorte. Den zusätzlich gibt es, neben den bekannten Shops, noch Platzierungen in Geschäften, die nicht offiziell gemeldet sind, weil sich diese etwa bei "Cash-and-Carry"-Großhändlern mit TAAT versorgen.

Eines bestätigt diese News zum wiederholten Mal, nämlich dass die Marke TAAT bei Kunden wohl großen Anklang findet und ebenso, dass der Siegeszug kaum noch aufzuhalten erscheint. Der Mehrwert dieses einzigartigen Produkts ist sofort glasklar:

kein Nikotin - keine Sucht;

geringer Schadstoffanteil im Rauch;

unbeschränkte Werbemöglichkeiten (weil kein Tabak-Produkt); und

geringere Besteuerung (keine Tabakabgaben).

Besonders interessant finde ich persönlich den neuen Markt Puerto Rico. Nach einem Test in einer Kleinstadt mit 43.000 Einwohnern geht der zeichnende Großhändler in die Vollen und bestellt zwei Paletten TAAT sowie 180 vorgefüllte Thekendisplays (mit zusätzlichen 6.480 TAAT-Packungen). TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) geht davon aus, dass TAAT in Puerto Rico besonders gut abschneiden könnte, da es angesichts der hohen Steuern von Puerto Rico auf Tabakzigaretten (eine der landesweit höchsten Steuern) als Nicht-Tabakprodukt zum außergewöhnlich niedrigen von Preis $5,10 verkauft werden kann. Der durchschnittliche Zigarettenpreis liegt in Puerto Rico bei fast 8,00 USD.

Aber auch in einer Großstadt wie Houston so eine dichte Verbreitung zu haben (180 Shops), sollte dem weiteren Wachstum der Marke sehr zuträglich sein!

Ich bin mir sehr sicher, dass diese News der Aktie von TAAT Global Alternatives Inc.* (WKN: A3CNZW) den notwendigen Drive verpassen könnte, um einen nachhaltigen Umkehrschwung zu erzeugen. Vielleicht ist das jetzt sogar die beste Gelegenheit für ein Investment in dieses Papier, die man seit Langem gesehen hat. Meinung Autor

Man liegt komplett falsch, wenn man denkt, dass TAAT, die ja auf Hanf basiert, auch nach Hanf riecht und schmeckt. Dieser für viele unangenehme Geruch wurde komplett eliminiert. Zusätzlich: TAAT enthalten weniger Teer, 25% weniger Rauchinhaltsstoffe, 50% weniger Ammoniak, 90% weniger Armine, keine Alkaloide und keine Nitrosamine, wasd besonders wichtig ist, da dieser Stoff hochgradig krebserregend ist (Newslink).

Der Grund dafür, dass man mit der nikotinfreien Zigarette auf Hanfbasis, die nebenbei noch weitaus weniger Schadstoffe im Rauch hat, so große Erfolge feiern kann, ist die Qualität. Einige Tester aus Deutschland analysierten zuletzt Geschmack und Rauchverhalten auf YouTube:

Während die ersten Versionen noch nicht bei allen Verbrauchern geschmacklich ankamen, scheint diese Version jetzt nahezu perfekt zu sein.