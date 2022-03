Im Schatten des Ukraine-Konflikts spitzt sich auch die Lage in der Corona-Pandemie wieder mehr und mehr zu. Denn die Fallzahlen klettern beinahe rund um den Globus und das obwohl zumindest auf der Nordhalbkugel der Frühling längst begonnen hat. Was für die Menschheit Besorgnis erregend ist, verhilft dem Mainzer Impfstoffplatzhirsch BioNTech zu einem großen Comeback an der Börse.

Denn das Unternehmen war in den vergangenen Monaten heftig unter die Räder gekommen. Allein zwischen Ende November und Anfang März hat sich der Kurs "mal eben" gedrittelt. Zwischenzeitlich kostete die Aktie nur noch 120 US-Dollar. Doch sorgen seit rund zehn Tagen für stark steigende Kurse. Seit dem März-Tief konnte BioNTech rund 37,5 Prozent ...

