Ihre optimistischen Aussagen haben endlich gefruchtet. Cathie Woods Flaggschiff-ETF Ark Innovation hat in dieser Woche massenhaft Anlegergelder eingenommen. Am Dienstag investierten die Börsianer 341 Millionen Dollar in den Indexfonds und damit so viel wie seit Mai 2021 nicht mehr. Signal für ein Tech-Comeback?Nach der jüngsten Erholung am Markt haben die Tech-Fans offenbar Blut geleckt - und setzen dabei wieder auf Cathie Wood. Die 65-Jährige hatte in der Pandemie, als Growth-Aktien eine Top-Rally ...

