Eine 1.000-%-Aktie hat sicher etwas mit Krypto zu tun. Oder mit künstlicher Intelligenz. Oder mit Wasserstoff. Das Geschäftsmodell einer 1.000-%-Aktie muss neu, aggressiv und aufregend sein. Mit einem unerschlossenen Markt, der alte Muster bis in allen Facetten herausfordert. All das trifft auf die Aktie von Hapag-Lloyd (WKN: HLAG47) überhaupt nicht zu. Und doch steht das Transport- und Logistikunternehmen auf Sicht der letzten fünf Jahre mit 1.095 % im Plus (Stand für diese Zahl und alle weiteren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...