Wann immer die Zahl der Corona-Infektionen sinken und das Thema ein bisschen aus dem Fokus rückt, trifft es auch den Aktienkurs vom Mainzer Impfstoffentwickler BioNTech. So geschehen zuletzt in diesem Winter, als die Aktie zwischen Ende November und Anfang März zwei Drittel an Wert eingebüßt hat. Doch genauso verhelfen die steigenden Fallzahlen dem Kurs jetzt zu einem Comeback. Dabei ist mittlerweile wohl klar…

Die Menschheit hat Corona noch lange nicht im Griff und wird das Virus vermutlich nie völlig ausrotten können. Es dürften also auch in Zukunft immer wieder Impfungen nötig sein, um die Menschen vor einem besonders schweren Krankheitsverlauf zu schützen. Dementsprechend dürfte BioNTech auch in den kommenden Jahren mit den Impfstoffen gutes Geld verdienen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...