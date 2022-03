Kezar Life Sciences: Durchbruch bei Autoimmunerkrankungen?

0,00 USD Umsatz , aber Kursplus von rund 63 % bei Kezar Life Sciences (KZR). Studienergebnisse zu Phase-2-Studien des Medikaments KZR-616 im 2. Quartal erwartet.

Symbol: KZR ISIN: US49372L1008

Rückblick: Bei einer Kurssteigerung von rund 63 Prozent in sechs Monaten lohnt es sich einmal genauer hinzuschauen, zumal wenn das Unternehmen keine Umsätze aufweist. Nach den Quartalszahlen am Freitag durchbrach die Aktie die Widerstandslinie, die nun als Unterstützung dient.

Chart vom 18.03.2022 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 15.59 USD





Meine Expertenmeinung zu KZR

Meinung: Auch wenn der Verlust geringer als erwartet ausfiel, können die letzten Earnings nicht die Ursache der dynamischen Entwicklung sein. Es könntet aber sein, dass weitere Erkenntnisse zum Medikament KZR-616, das Erfolge gegen diverse Autoimmunerkrankungen verspricht, durchgesickert sind. Ergebnisse der Phase-2-Studien werden im zweiten Quartal erwartet.

Mögliches Setup:

Setup: Unser Long Setup setzt sich zusammen aus dem Kaufsignal über dem Startkurs vom Freitag, dem Stopp Loss etwas unter der gemnannten neuen Unterstützung und dals Kursziel visieren wir das Hoch vom Freitag an. Die nächsten Quartalszahlen stehen erst am 16. Juni an, so dass wir den Trade lange laufen lassen könnten. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in KZR.

Veröffentlichungsdatum: 19.03.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.