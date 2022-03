Unterföhring (ots) -Starker Staffelstart mit BRILLIantem Marktanteil. Die ProSieben-Show "The Masked Singer" mit Ruth Moschner, Rea Garvey, Ralf Schmitz und Thore Schölermann begeistert am Samstagabend mit einem hervorragenden Marktanteil von 21,3 Prozent (Z. 14-49 J.). Moderatorin Jeannine Michaelsen hebt als erster Star bei MaskedSinger ihre Maske und strahlt aus dem BRILLI. Direkt im Anschluss an "The Masked Singer" überzeugt das Magazin "The Masked Singer - red. Spezial" mit Rebecca Mir und dem ersten Interview mit dem demaskierten Star mit starken 12,3 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.). Mit 11,3 Prozent Tagesmarktanteil (Z. 14-49 J.) dominiert ProSieben den Samstag.Magischer AuftrittAls ganz besondere Maske feiert das Publikum den BRILLI, der von der 10-jährigen Emma kreiert wurde und zusammen mit drei weiteren geheimen Masken erstmals in der Auftaktshow zu sehen war. Mit "It's A Kind Of Magic" (Queen) führt der BRILLI Ruth Moschner, Rea Garvey und Gast Ralf Schmitz im Rateteam an der Nase herum. Die Tipps reichen von Hella von Sinnen über Lena Gercke bis hin zu Viviane Geppert. Auch die Zuschauer:innen setzen in der ProSieben-App auf Katarina Witt, Martina Hill und Lena Gercke - und nicht auf Jeannine Michaelsen. "Meine Taktik ist so halb aufgegangen. Mich hat niemand erkannt - das war tatsächlich mein primäres Ziel und das habe ich geschafft. Natürlich ist es sehr schade, dass die Reise nur bis hierhin ging, aber es war trotzdem toll und hat sehr viel Spaß gemacht. Das war etwas sehr Besonderes", strahlt die Moderatorin im Interview.Welche Stars verbergen sich unter den Masken?In der zweiten Folge von "The Masked Singer" am Samstag, 26. Oktober 2022, live um 20:15 Uhr, geht der Rätselspaß auf ProSieben weiter. Welcher Star verbirgt sich unter GALAX'SIS, DER KOALA, DER GORILLA, DER SEESTERN, DER ORK, DAS ZEBRA, DIE MÖWE, DER DORNTEUFEL und DIE DISCOKUGEL?"The Masked Singer" - die sechste Staffel samstags, um 20:15 Uhr live auf ProSieben und auf JoynAusführliche Infos zur Show, Interviews mit den demaskierten Stars und Bilder zum Download auf der"The Masked Singer"-PresseseiteLive-Show verpasst?Kein Problem! Alle "The Masked Singer"-Folgen sind online auf Joyn abrufbar.Alle Highlights aus den Shows, exklusive Indizien und Infos zu "The Masked Singer - Live on Tour 2023" finden die Fans auf http://themaskedsinger.deHashtag zur Show: MaskedSingerBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 20.03.2022 (vorläufig gewichtet)ProSieben - Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment Group GmbHPressekontakt:Petra Dandl, Lisa WittkeCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 -1169/-1172email: petra.dandl@seven.one, lisa.wittke@seven.onePhoto Production & EditingStephanie Bruchnerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1166email: Stephanie.Bruchner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5175233