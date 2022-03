In der Nacht zu Samstag sind drei russische Kosmonauten planmäßig vom Weltraumbahnhof Baikonur zur Internationalen Raumstation gestartet. Bei der Ankunft gab es eine Überraschung. Drei Stunden nach dem Start der Sojus-Rakete im kasachischen Baikonur dockte die russische Raumkapsel an der Internationalen Raumstation ISS an, die derzeit mit einer Crew aus Russen, Amerikanern und einem Deutschen besetzt ist. Die Crew reagierte ohne Vorbehalte auf die Neuankömmlinge und begrüßte sie herzlich. var embedId = "245625fc37fe5ad2ad6b8921c603cd59"; var embed = ...

