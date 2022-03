CARBON (dpa-AFX) - Die Feuerwehr kämpft im US-Bundesstaat Texas gegen mehrere Waldbrände, die bereits Dutzende Häuser zerstört haben. Hunderte Wohnhäuser wurden evakuiert, wie US-Medien am Samstag berichteten. Das Feuer besteht aus mehreren kleinen Waldbränden, die den Behörden zufolge seit Donnerstag eine Fläche von mehr als 180 Quadratkilometern Land erfasst haben. Mit Stand Samstag waren nur 15 Prozent der Feuer unter Kontrolle. Der texanische Gouverneur Greg Abbott rief in elf betroffenen Bezirken den Katastrophenzustand aus.

In der Stadt Carbon im Eastland County war am Donnerstag nach Angaben der Gemeinde eine Polizistin ums Leben gekommen, als sie bei der Evakuierung half und in einem Streifenwagen von den Flammen eingeschlossen wurde./nau/DP/mis