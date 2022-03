AMC Entertainment legte zuletzt einen Traumstart hin. So legte der Kurs im Wochenvergleich rund 10,49 Prozent zu. Kursgewinne feierte das Wertpapier an insgesamt drei der fünf Sitzungen . Dabei vollzog AMC Entertainment am Dienstag mit dem Tagesplus von 6,78 Prozent einen echten Höhenflug. Die Bullen haben also zur Party geladen, aber für wie lange?

Trotz dieser Zwischenrallye bleibt die Ausgangslage kritisch. Denn der Rutsch unter eine wichtige Haltezone ist jederzeit möglich. Schließlich fehlen bis zum 4-Wochen-Tief nur rund zweiundzwanzig. Dieser markante Punkt wurde bei 12,90 USD markiert. Spannung ist für die nächsten Tage also garantiert. ...

