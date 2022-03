DJ Wirtschaftsminister Habeck vereinbart Energiepartnerschaft mit Katar

BERLIN (AFP)--Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat bei seinem Besuch in Katar eine langfristige Energiepartnerschaft mit dem Emirat vereinbart. Im nächsten Schritt würden die Unternehmen in die konkreten Vertragsverhandlungen eintreten, sagte Habeck nach Angaben seines Ministeriums nach einem Treffen mit dem Emir von Katar, Scheich Tamim bin Hamad al-Thani, in Doha. Habeck besucht neben Katar auch die Vereinigten Arabischen Emirate, um mit Regierungsvertretern und Energiefirmen über das Thema Energiesicherheit zu sprechen.

Ziel der bis Montag andauernden Reise ist nach Angaben des Ministeriums einerseits, sich von russischen Energieimporten unabhängiger zu machen und andererseits die Umstellung von konventionellem Erdgas auf grünen Wasserstoff zu beschleunigen. Habeck hatte im Vorfeld seiner Reise erklärt: "Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat die Frage der Energiesicherheit auch in das Zentrum der internationalen Diskussion gerückt."

Einerseits werde nun "kurzfristig und vorübergehend" mehr Flüssigerdgas gebraucht, das an eigenen deutschen Terminals anlandet. Anderseits müsse die künftige Umstellung von konventionellem Erdgas auf grünen Wasserstoff noch schneller auf den Weg gebracht werden, sagte Habeck im Vorfeld seiner Reise. Für beides seien Katar und die Vereinigte Arabischen Emirate von zentraler Bedeutung. Katar ist einer der weltweit größten Exporteure von verflüssigtem Erdgas (LNG).

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2022 11:30 ET (15:30 GMT)