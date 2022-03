München (ots) -- Die neue "Love Island"-Villa liegt im Südwesten von Teneriffa- Gemütlich, romantisch und ganz viel Platz für große Gefühle- "Love Island", am 21. März 2022, 20:15 Uhr bei RTLZWEIZum zweiten Mal starten Islander auf der wunderschönen Frühlingsinsel Teneriffa das Liebesabenteuer ihres Lebens. In diesem Jahr befindet sich die "Love Island"-Villa im Südwesten der kanarischen Insel. Auf rund 300 Quadratmetern haben die neuen Islander Platz für große Gefühle und noch mehr Zweisamkeit. "Ich durfte die neue Villa schon bestaunen und habe sie mir genau angeschaut", erklärt "Love Island"-Moderatorin Sylvie Meis. "Die Villa ist wirklich wunderschön und ich habe mich dort einfach sofort wohlgefühlt. Kuschelig und intim: Sie ist der perfekte Ort für ganz viel Romantik."Große Outdoorküche, kuschelige Ecken und eine Mega-Lounge am PoolAuf zwei Etagen erstreckt sich die neue "Love Island"-Villa. Im Obergeschoß warten in dem gemütlichen Schlafzimmer die kuscheligen Betten auf die Islander. Eine große Terrasse, ein Ankleidezimmer und der legendäre Stylingroom dürfen natürlich auch nicht fehlen.Im Erdgeschoß laden das Wohlfühl-Wohnzimmer und im dazugehörenden Garten eine Mega-Lounge am Pool zum chillen ein. Eins ist jetzt schon klar: Rund um die große Outdoorküche starten die fetten "Love Island"-Partys und an der Feuerstelle erleben die Islander spannende und emotionale Paarungszeremonien.Bildmaterial zur Villa gibt es hier (https://we.tl/t-DYka0TpD7T) zum Download.Das Copyright lautet: RTLZWEI / Thomas Reiner"Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe", am 21. März um 20:15 Uhr und ab dem 22. März immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI und im Anschluss bei RTL+."Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.Über "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe"RTLZWEI läutet mit "Love Island - Heiße Flirts & wahre Liebe" den Frühling ein. Eine Gruppe abenteuerlustiger Singles erlebt in einer luxuriösen Villa einen legendären Frühling voller aufregender Begegnungen und prickelnder Flirts. Wer findet sein Traum-Date oder sogar die wahre Liebe und sichert sich die Chance auf 50.000 Euro? Dabei haben nicht zuletzt die Zuschauer ein Wort mitzureden, denn sie können das Geschehen über die interaktive Love-Island-App maßgeblich beeinflussen. Moderatorin Sylvie Meis führt durch die Dating-Show. Die Sendung wird von ITV Studios Germany produziert. Die Show basiert auf einem Eigenformat von ITV Studios und Motion Content Group und wird von ITV Studios vertrieben.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100886745